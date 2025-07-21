كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة أنغام، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عقب تداول شائعات أثارت الجدل حول إصابتها بالسرطان.

ونشرت أنغام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحميكي ويحفظك، جميلة وطلتك جميلة، صوت مصر الجميل الدافيء، الله لايغيّب طلتك الحلوة، قمر مصر، سلامتك يا نغومة، ربنا يطمنا عليكي".

وكانت أنغام، أصدرت بيانا صحفيا، كشفت فيه حقيقة إصابتها بالسرطان، قائلة: "ينفي المكتب الإعلامي للنجمة الكبيرة أنغام كل الشائعات التي تم تداولها حول حالتها الصحية وأنها مصابة بسرطان الثدي".

وتابع البيان: "نود أن نشير أن المطربة أنغام ستقوم بالسفر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية على البنكرياس، وعقب عودتها ستقوم بتسجيل أغنيات جديدة استعدادا لطرحها هذا الصيف".

وأوضح البيان: "أن المطربة أنغام طالبت وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار التي تحدث حالة من الخوف والهلع لجمهورها، وفي الوقت نفسه توجه الشكر لكل محبيها وجمهورها لاهتمامهم وسؤالهم عنها ونطمئن الجميع أنها بخير".

جدير بالذكر أن، أنغام أحيت حفلا كبيرا في العلمين الأسبوع الماضي.