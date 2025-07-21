"ميكروب بالمعدة"..رانيا ياسين تكشف تطورات حالة محمد رياض الصحية

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان محمد رياض بعد معاناته من أزمة صحية وارتفاع درجة حراراته، تزامنا مع حفل افتتاح الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح الذي يتولى رئاسته.

ونشرت رانيا، صورة لزوجها من حفل الافتتاح، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد الله اليوم عدى على خير ..محمد كان حرارته ٣٩ وقعدنا اليوم كله بحاول أنزله الحرارة بسبب ميكروب بالمعدة بعد استشارة الطيب أخد حقن مضاد حيوي وحقنة علشان الحرارة".

وتابعت: "وأنا فستاني سوستته كان فيها مشكلة ولبست فستان تاني مع أن عملين بروفة وكان زي الفل، معرفش ووقعت على الريد كاربت وأنا مروحة، الحمد الله اليوم كان غريب أنا ومحمد كنا مجهدين جدا".

وأوضحت: "الحمد الله محمد اتحسن وقدر ينزل.. كنت خايفة عليه أوي وبصراحة كنت رايحة بنفسية سيئة جدا".

وأضافت: "لكن الحمد الله والشكر لله اليوم عدى على خير وظهر المهرجان بشكل مشرف جدا وشكرا رب العالمين وألف سلامة عليك يا حبيبي وربنا يكفينا شر العين وشر المستخبي".

وانطلقت مساء أمس الأحد، فعاليات الدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح المصري، بدار الأوبرا بالمسرح الكبير، وذلك بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ورئيس المهرجان الفنان محمد رياض، ومدير المهرجان الدكتور عادل عبده.

وافتتح الحفل العرض الفني "افتح ستاير مسارحنا" رؤية وإخراج خالد جلال، كلمات الأغنية للشاعر محمد بهجت، ألحان وتوزيع أحمد يحيى، وبطولة ميدو عادل وجمال عبد الناصر وعمرو عبد العزيز، وغادة طلعت، ومريم السكري، ومحمد عبده وفاطمة محمد علي، وعماد عبد المحسن وإبراهيم طلبة، ومجموعة من طلبة وخريجين مسرح مركز الإبداع الفني.