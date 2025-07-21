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أول بيان من المطربة أنغام حول حقيقة إصابتها بسرطان الثدي وتفاصيل حالتها الصحية

05:05 ص الإثنين 21 يوليه 2025

المطربة أنغام

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كتب- معتز عباس:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن إصابة النجمة أنغام بسرطان الثدي، مما أثار قلق جمهورها.

وأصدر المكتب الإعلامي للمطربة الكبيرة بيان يكشف حقيقة ماتردد، وجاء كالتالي: "ينفي المكتب الإعلامي للنجمة الكبيرة أنغام كل الشائعات التي تم تداولها حول حالتها الصحية وأنها مصابة بسرطان الثدي".

وتابع البيان: نود أن نشير أن المطربة أنغام ستقوم بالسفر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية على البنكرياس، وعقب عودتها ستقوم بتسجيل أغنيات جديدة استعدادا لطرحها هذا الصيف.

وأوضح البيان: أن المطربة أنغام طالبت وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار التي تحدث حالة من الخوف والهلع لجمهورها، وفي الوقت نفسه توجه الشكر لكل محبيها وجمهورها لاهتمامهم وسؤالهم عنها ونطمئن الجميع أنها بخير".

وأحيت النجمة أنغام حفلا كبيرا في العلمين الأسبوع الماضي، ومازحت جمهورها الذي تفاعل مع كل أغانيها.

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