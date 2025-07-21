

كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- إسلام فاروق



أقيم مساء الأحد حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

قدم المخرج خالد جلال، بطولة العرض المسرحي الافتتاحي للمهرجان، إذ شاركه عددا من النجوم، أبرزهم: "الفنانة غادة طلعت، الفنان جمال عبدالناصر، والفنان الإعلامي محمد بهجت، الكاتب عماد عبدالمحسن، الفنان عمرو عبدالعزيز، الفنان ميدو عادل، الفنانة فاطمة محمد علي، والفنان محمد سراج".

كرم المهرجان القومي للمسرح المصري خلال حفل افتتاح دورته الـ18، عدد من رموز المسرح المصري، وسط حضور كوكبة من صناع ونجوم الفن.

وتم تكريم كلا من: الفنان جلال العشري، الفنان سليم كتشنر، الدكتور صبحي السيد، الفنانة سميرة عبد العزيز، الفنان أحمد نبيل، الفنانة ميمي جمال، الفنان محيي إسماعيل، الفنان أشرف عبد الباقي، المخرج أحمد عبد الجليل، المخرجة عبير علي.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 6 أغسطس المقبل، حيث يضم برنامجًا متنوعًا يشمل العروض المسرحية المشاركة بالمسابقة الرسمية، والبرنامج الموازي، بالإضافة إلى عدد من الندوات الفكرية والجلسات النقدية، وورش العمل، فضلًا عن برنامج تكريمي يحتفي برواد وعمالقة المسرح المصري، الذين أثروا الحركة المسرحية بإبداعاتهم.