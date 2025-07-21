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المهرجان القومي للمسرح المصري يكرم عدد من نجوم الفن- صور

01:51 ص الإثنين 21 يوليو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    المهرجان القومي للمسرح المصري
  • عرض 8 صورة
    المهرجان القومي للمسرح المصري
  • عرض 8 صورة
    المهرجان القومي للمسرح المصري
  • عرض 8 صورة
    المهرجان القومي للمسرح المصري
  • عرض 8 صورة
    المهرجان القومي للمسرح المصري
  • عرض 8 صورة
    المهرجان القومي للمسرح المصري
  • عرض 8 صورة
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كتبت- منال الجيوشي

تصوير- إسلام فاروق

كرم المهرجان القومي للمسرح المصري خلال حفل افتتاح دورته الـ18، عددا من رموز المسرح المصري، وسط حضور كوكبة من صناع ونجوم الفن.

وتم تكريم الفنان جلال العشري، الفنان سليم كتشنر، الدكتور صبحي السيد، الفنانة سميرة عبد العزيز، الفنان أحمد نبيل، الفنانة ميمي جمال، الفنان محيي إسماعيل، الفنان أشرف عبد الباقي، المخرج أحمد عبد الجليل، المخرجة عبير علي.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 6 أغسطس المقبل، حيث يضم برنامجًا متنوعًا يشمل العروض المسرحية المشاركة بالمسابقة الرسمية، والبرنامج الموازي، بالإضافة إلى عدد من الندوات الفكرية والجلسات النقدية، وورش العمل، فضلًا عن برنامج تكريمي يحتفي برواد وعمالقة المسرح المصري، الذين أثروا الحركة المسرحية بإبداعاتهم.

المهرجان القومي للمسرح المصري لمسرح المصري يمي جمال لمهرجان القومي للمسرح المصري
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