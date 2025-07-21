بالصور | ياسمين صبري تستمع بإجازة الصيف.. والجمهور: "قمر الساحل"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار متابعيها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، أثناء قضاء إجازة الصيف.

ونشرت ياسمين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها داخل غرفتها أمام البحر.

نالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة وعسلية"، "ست جورجينا"، "قمر الساحل"، "ياسمينا مصر"، "جميلة الجميلات".

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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