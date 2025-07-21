حدث بالفن | شائعة وفاة هبة عبدالغني وتفاصيل الحالة الصحية لـ لطفي لبيب

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ رفض أشرف زكي دخول "التيك توكرز" مجال التمثيل، نادية رشاد تعلق على ارتداء الحجاب، إطلالات أحمد سعد المثيرة للجدل، كيف علقت هبة عبدالغني على شائعة وفاتها؟، تفاصيل الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: