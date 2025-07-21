هاني شاكر يتغزل في زوجته بكلمات رومانسية... ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

أعرب أمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر عن امتنانه لزوجته لأنها تمثل السند الحقيقي والداعم الأول له في مشواره الفني.

وأكد أمير الغناء العربي أنها تشاركه في كافة تفاصيله اليومية. قائلا: «هي نصي الحلو اللي دايما واقفة جنبي، وواقفة معايا، وبكون سعيد وأنا باغني وشايفها قاعدة قدامي، ربنا يقدرها وتعرف تشيلها لأني علطول واخدها معايا في كل حتة".

وأضاف خلال تصريحات خاصة لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC تقديم الاعلاميتين مني عبد الغني وإيمان عز الدين أن زوجته دائما ما تذهب معه في الحفلات لتدعمه.

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