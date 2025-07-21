جنا دياب مع صديقها ودرة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بإطلالة جرئية، ارتدت خلالها فستان مكشوف باللون الوردي، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها، صورة جديدة وظهرت خلالها بملابس رياضية، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نادية الجندي

تألقت الفنانة نادية الجندي من خلال أحدث ظهور لها، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شبابية.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة كاجوال، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

درة

شاركت الفنانة درة جمهورها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وظهرت بفستان طويل باللون الأصفر، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

جنا عمرو دياب

شاركت جنا دياب جمهورها ، صورة جديدة لها، وظهرت خلالها مع صديقها، ونشرها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة، وعلقت: "يوم جيد مليء بالحب والسعادة".

غادة طلعت

شاركت الفنانة غادة طلعت جمهورها، صورة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة.

ملك أحمد زاهر

نشرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت "أتمنى لكم يومًا جميلًا".