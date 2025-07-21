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مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة

02:00 ص الإثنين 21 يوليه 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مي سليم
  • عرض 3 صورة
    مي سليم
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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بصورتين جديدتين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ولاقت الصور استحسان متابعيها.

وظهرت مي بإطلالة صيفية جريئة، إذ ارتدت فستانًا باللون الوردي، أظهر جمالها وأنوثتها.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "كيوت"، "بحبك"، "التان حلو عليكي"، "ملامحك كتير متغيرة"، "الحلوة".

يُذكر أن مي سليم شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بأكثر من عمل، منها مسلسل "المداح" مع الفنان حمادة هلال، ومسلسل "سر إلهي" مع الفنانة روجينا.

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