"حجاب وعباءة سوداء".. أحدث ظهور لـ نسرين طافش في السعودية

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها من داخل مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت نسرين صورًا لها مرتدية عباءة سوداء وحجاب، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وعلقت: جدة غير".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "منورة يا عمري"، "ايه الجمال ده يا قلبي"، "قمر ما شاء الله، تبارك الله"، "قمر في الحجاب".

وظهرت نسرين طافش مؤخرًا أمام الكعبة، أثناء أدائها مناسك العمرة.

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

كما طرح عمرو دياب الخميس الماضي ألبومه "ابتدينا"، وضم ١٥ أغنية تعاون خلالها مع نخبة من أشهر صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

اقرأ أيضا..

درة تخطف الأنظار من أحدث ظهور.. والجمهور: "أميرة من ديزني"

سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بالأحمر.. والجمهور: "فخر الصناعة المصرية"