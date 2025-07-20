نادية رشاد عن ارتداء الحجاب: "أنا مش صغيرة علشان أثير فتنة حد"

كتبت- منال الجيوشي

أكدت الفنانة نادية رشاد أنها ليست محجبة في الحقيقة كما يظن البعض بسبب ظهورها بالحجاب في بعض أدوارها الفنية، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يجب أن يثير اهتمام أحد، خاصة أنها ليست في سن صغير حتى تثير فتنة لأي شخص.

وأضافت نادية رشاد، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2": "مسألة الحجاب تخصني أنا فقط ولا تهم أحد غيري، وظهوري به في بعض الأعمال الدرامية كان ضرورياً لإعطاء الدور حقه، لكن ارتدائي الحجاب في حياتي الشخصية لا يعني أحداً، وأنا لست صغيرة في السن حتى أُثير فتنة أحد"

وتطرقت الفنانة نادية رشاد إلى بداياتها، وكشفت أن والدتها كانت ترفض في البداية دخولها إلى الوسط الفني، وكانت لديها نظرة سلبية تجاه الوسط الفني

وأضافت: "والدتي كان لديها التكوين المعروف عن الفنانين، حيث كانت تعتقد أن الوسط مليء بالسهرات الخاصة والشرب والعلاقات غير المستقرة والزواج الفاشل، وكان هذا الأمر يزعجها كثيراً في البداية".

وأوضحت رشاد أنها قطعت وعداً لوالدتها قائلة: "قلت لها لو شُفتي مني تصرف غير مقبول أو أي شيء يُسيء لسمعة العائلة، من حقك تعملي اللي إنتي عايزاه حتى لو هتقتليني".

واختتمت الفنانة نادية رشاد حديثها بالإشارة إلى أن والدتها كانت راضية عنها للغاية قبل وفاتها، حيث كانت تحرص على خدمتها بشكل كامل، قائلة: "كنت أكتر من خدامة عندها، فضلت معاها لحد ما توفت، ماتت وهي بتدعي لي، وكنت معاها لحد الساعة 11 بالليل علشان تتعشى، والصبح الساعة 9 توفت".