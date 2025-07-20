"ماحبتهوش".. ماذا قال هاني شاكر عن إستخدام الـ AI لتحسين الصوت؟

كتب - معتز عباس:

كشف المطرب هاني شاكر، عن رأيه في تقنية الذكاء الاصطناعي واستخدامها في تحسين صوت المطربين.

وقال "شاكر"، في لقائه على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين مني عبدالغني وإيمان عز الدين، إنه لا يحب القيام بتلك التجربة. مؤكدا أنه يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي للحصول على صورة طبق الأصل عكس الصوت.

وأضاف: "الذكاء الاصطناعي في الصوت مش حلو بصمة الصوت بتبقى باينة، لكن في الصورة ممكن يطلع صورة طبق الأصل، أنا محبتهوش بصراحة".

وكمل: "يعني لما بيعملوا مثلًا لعبد الحليم، أو أم كلثوم ربنا يرحمهم، بحس الصوت مش هو عبد الحليم، ومش هي أم كلثوم، فيه اختلاف طبعا".

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