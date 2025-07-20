كريم محمود عبد العزيز يستعيد ذكرى والده بمشهد من مسلسل "جبل الحلال"

كتب - معتز عباس:

استعاد النجم كريم محمود عبدالعزيز ذكرى رحيل والده بمشهد من مسلسل "جبل الحلال".

ونشر كريم، الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، الذي قال فيه: "أول ما تفتح عينك الصبح لازم تشكر ربنا وتسلم على الشمس وتسلم على الأكل والشجر والزرع وعلى قميصك اللي أنت لابسه.

وتفاعلت الفنانة دنيا المصري والفنانة بسنت شوقي مع الفيديو، وعلقن: الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وكانت آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز المشاركة في مسلسل "مملكة الحرير" على منصة "يانجو بلاي"، بطولة النجوم، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، محمود البزاوي، ووليد فواز، تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي.

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