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بالصور.. روبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتشعل حفل الساحل الشمالي

08:41 م الأحد 20 يوليو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    روبي ترقص في حفلها بالساحل الشمالي
  • عرض 7 صورة
    روبي ترقص في حفلها بالساحل الشمالي
  • عرض 7 صورة
    روبي ترقص في حفلها بالساحل الشمالي
  • عرض 7 صورة
    روبي وأحمد سعد
  • عرض 7 صورة
    روبي ترقص في حفلها بالساحل الشمالي
  • عرض 7 صورة
    روبي ترقص في حفلها بالساحل الشمالي
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كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة روبي متابعيها صورًا مع المطرب أحمد سعد، من حفلهما الغنائي بالساحل الشمالي.

ونشرت روبي صورا من الحفل الغنائي وهي ترقص مع أحمد سعد، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "يا لها من ليلة لا تُنسى في ليالي مراسي، جمهور كبير، وأجواء ساحرة... سحرٌ خالص!، شكرًا على الحب، والقوة، وتلك اللحظات الرائعة".

طرح المطرب أحمد سعد والفنانة روبي، أغنية جديدة دويتو على طريقة الفيديو كليب بعنوان "تاني" ضمن أغنيات ألبوم "بيستهبل"، من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

يذكر أن المطرب أحمد سعد جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحفل، وذلك بسبب إطلالته التي لفتت الأنظار، إذ ظهر مرتديًا قميصًا طويل الأكمام باللونين الأبيض والأسود، وبنطالًا واسعًا وقصيرًا، ما عرّضه لكثير الانتقادات من المتابعين.

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روبي أحمد سعد حفلات الساحل الشمالي
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