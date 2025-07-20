درة تخطف الأنظار من أحدث ظهور.. والجمهور: "أميرة من ديزني"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة التونسية درة أنظار المتابعين، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت درة صورًا أثناء قضاء إجازة الصيف، مرتدية ملابس صيفية جذابة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعلت معاها الفنانة هند عبدالحليم.

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "زي القمر"، "وردة الكون"، "أميرة من ديزني"، "أحلى من القمر"، "بتجنني العقل".

يذكر أن درة شاركت في مهرجان روتردام للفيلم العربي، بفيلمها وين صرنا ضمن مسابقة الفيلم الوثائقي، بصفتها مخرجة ومنتجة للفيلم.

فيلم "وين صرنا" يتناول قصة نادين، امرأة شابة فلسطينية من غزة، التي جاءت إلى مصر بعد ثلاثة شهور من الحرب، حاملة ابنتيها الرضيعتين إيلاف وسلاف، التي أنجبتهما قبل الحرب بشهور بعد عناء خمس سنوات، أتت هي وأمها وأبيها وأخواتها السبعة، تاركة زوجها عبود في خيام النازحين، الذي لن يأتي إليها إلا بعد شهرين.

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