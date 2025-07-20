ابنة سلمى صباحي تخوض تجربة التمثيل في مسلسل "كتالوج"

كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة سلمى صباحي على تهنئة ابنتها "حلم" بعد خوض تجربتها التمثيلية الأولى في مسلسل "كتالوج" الذي بدأ عرضه مؤخرا ويحقق نجاحا ملحوظا ونسب مشاهدة مرتفعة.

ونشرت سلمى صور من كواليس تصوير المسلسل عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها ابنتها مع أبطال المسلسل منهم محمد فراج وخالد كمال وكتبت: أنا مستنية المسلسل ده من رمضان قبل اللي فات من ساعة ما خلصوا تصوير لأن دي أول مره حلم بنتي تقف قدام كاميرا، طبعا هو دور صغير خالص بس حاجة كبيرة بالنسبة لها وأكيد بالنسبة ليا الحمد لله، حلم كان حظها حلو إنها كانت في تصوير وسط ناس في منتهى الاحترام واللطف والشياكة والاحترافية ".

وأضافت: "الممثلين كلهم جامدين مش هاتكلم عن تمثيلهم لكن فعلا بحبهم كلهم ع المستوى الإنساني، ريكو من أجمل القلوب ما شاءالله ربنا يزيدها، فراج أخويا الحبيب من أيام الجامعه ودايما بفرح كل ماشوفه بيعلى ويكبر وينجح، خالد كمال عشرة العمر واللي رشح حلم للمخرج".

واستكملت: " أحمد عصام السيد أنا حبيته من أول ما شفته قبوله جميل ويدخل القلب على طول ودمه خفيف بجد ما شاء الله، سماح أنور مفاجأة أنا بموت فيها من صغري أصلا، ريتال وعلي يجننوا ربنا يحميهم، ماكانليش حظ أشوف باقي الممثلين في التصوير لكني بحبهم تارا عماد ودنيا سامي وصدقي صخر".

وأنهت تعليقها قائلة: " أمنية علي الستايلست دي حبيبة قلبي وأختي الصغيرة، كاست الإخراج مفيش ألطف من كده وطبعا المخرج وليد الحلفاوي مفيش خلاف عليه، بصراحه الجو كله كان مريح وطيب وكانت تجربة جميلة، أنا بقى كنت مستنيه أتفرج عشان الكام لقطة اللي حلم بتظهر فيهم لكن المسلسل خطفني ولقيتني باتفرج على ال ٨ حلقات ورا بعض وأنا مستمتعة ومتأثرة، ضحكت وبكيت، والمسلسل طلع أجمل وأعمق مما كنت أتخيل وفعلا أنصحكم تتفرجوا عليه".

تدور أحداث مسلسل "كتالوج" حول يوسف الذي يفقد زوجته أمينة بشكل مفاجئ، فيجد نفسه وحيدًا أمام مسؤولية تربية طفليهما، وتتبدل حياته تمامًا حين يكتشف أن زوجته الراحلة تركت له عددًا من الفيديوهات التربوية، وكأنها كانت تضع بين يديه كتالوجًا لحياته من بعدها.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، بيومي فؤاد، تأليف أيمن وتار، إخراج وليد الحلفاوي.