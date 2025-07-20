سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بالأحمر.. والجمهور: "فخر الصناعة المصرية"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها مجموعة صور من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت سلمى بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأحمر، ووضعت مكياجا أبرز ملامحها.

ونالت الصور إعجاب جمهورها، وجاءت التعليقات كالتالي: "كتير جميلة، القمر جميلة جدًا، دايمًا أنيقة، تحفة فنية، شياكة، فخر الصناعة المصرية، وحشتينا، ربنا يحميكي".

تشارك سلمى أبو ضيف في فيلم "إذما" من بطولة أحمد داود، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، وعدد آخر من الفنانين، تأليف وإخراج محمد صادق.

سلمى شاركت في بطولة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وجمعها بعدد كبير من الفنانين، بينهم: ليلى أحمد زاهر، انتصار، أحمد الرافعي، محمد محمود، إنعام سالوسة، يوسف عمر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وفرح يوسف، تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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