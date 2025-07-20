حقيقة تدهور الحالة الصحية للشاعر إبراهيم رضوان

كتب- مصطفى حمزة:

يخضع الشاعر الكبير إبراهيم رضوان للعلاج في منزله، إثر معاناته من متاعب صحية في القولون.

مصدر مقرب من الشاعر، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، نفي صحة ما تردد عن تدهور حالته الصحية.

وقال: "الشاعر الكبير إبراهيم رضوان، يخضع للعلاج في منزله، إثر معاناته من وعكة صحية في القولون، واشتباه في تواجد أورام، وإن كانت حالته الصحية حاليا جيدة، ولم تشهد تدهورا كما تردد".

وتابع: "تحسنت الحالة الصحية للشاعر، عقب تلقيه اتصال تليفوني من وزير الثقافة د.أحمد هنو، والذي وعده بمتابعة حالته الصحية، وتوفير كل ما يحتاجه من الرعاية".

وخضع الشاعر الكبير إبراهيم رضوان، للعلاج في يناير الماضي، إثر إصابته بالجلطة، ونقل إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات.

ويعد الشاعر من أبرز رموز شعر العامية، وقدم لـ المطرب الراحل محمد نوح، أشهر أغانيه "مدد"، والفنانة شادية "وحياة رب المداين"، وغنى من كلماته المطرب محمد منير: "الناس نامت"، و"قلب الوطن مجروح".