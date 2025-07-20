كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة روبي جمهورها مقطع فيديو من حفلها بالساحل الشمالي، والذي شارك في إحيائه الفنان أحمد سعد، وأقيم مساء أمس السبت.

وظهرت روبي وهي تغني مع سعد أغنيتهما الجديدة "تاني" ويرقصان على أنغامها، ونشرت الفيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "يا نهار أبيض.. هو تاني! جاي يرقص قلبي تاني".

وأثار المطرب أحمد سعد جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحفل، وذلك بسبب إطلالته التي لفتت الأنظار، إذ ظهر مرتديًا قميصًا طويل الأكمام باللونين الأبيض والأسود، وبنطالًا واسعًا وقصيرًا، ما عرّضه لكثير الانتقادات من المتابعين.

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