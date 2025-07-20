مايا دياب بإطلالة جريئة وتوجه رسالة لجمهورها

كتبت- سهيلة أسامة:

روجت الفنانة مايا دياب لحلقتها في برنامج "كل القصة" المعروض على قناة MTV لبنان، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

وعلقت مايا على الصور: "مستعدين أم لا، سنخبركم بكل القصة الأحد 9:30 مساءً".

وانهالت التعليقات من متابعيها، والتي جاء بعضها كالتالي: "طبعًا مستعدين"، "لسه هنستنى؟"، "قمة الحماس"، "حلوة وجميلة يا مايا".

يذكر أن الفنانة مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغاني جديدة من ألبومها "MyMayaV"، وهي: "طاقة إيجابية"، و"تقلان"، و"كلن قالولي".

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