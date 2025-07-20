درة تنشر صورًا من أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: أميرة من ديزني

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت الصور تفاعل متابعيها.

ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان طويل باللون الأصفر.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "ما شاء الله تهبلين، زي القمر ما شاء الله عليكي، حلوة أوي، قمر، أميرة من عالم ديزني، حبيبة قلبي، اللون يجنن عليكي، يسعد هالطلة يا روحي".

جدير بالذكر أن درة تشارك في بطولة فيلم "الست لما"، أمام النجمة الكبيرة يسرا، ونشرت صورًا من كواليس العمل، ظهرت خلالها مرتدية الحجاب، وعلقت "فاطمة شخصيتي الجديدة في فيلم الست لما".

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويطرح عدد من قضايا المرأة، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى ورنا السبكي.

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