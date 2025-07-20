منة عرفة تنشر إطلالات مختلفة من عطلتها الصيفية في "المالديف"

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة منة عرفة صورا ومقاطع فيديو أثناء استمتاعها برحلتها في جزر المالديف وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت منة بعدد من الإطلالات المختلفة وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية التي حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكان آخر مشاركات منة عرفة في الدراما التليفزيونية بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز، والنجوم: كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، نيكول سابا، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.