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منة عرفة تنشر إطلالات مختلفة من عطلتها الصيفية في "المالديف"

03:35 م الأحد 20 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة منة عرفة
  • عرض 10 صورة
    منة عرفة تستمتع بوقتها على البحر
  • عرض 10 صورة
    منة عرفة على البحر
  • عرض 10 صورة
    منة عرفة على انستجرام
  • عرض 10 صورة
    منة عرفة في جزر المالديف
  • عرض 10 صورة
    منة عرفة مع إحدى صديقاتها
  • عرض 10 صورة
    منة عرفة من أحدث ظهور
  • عرض 10 صورة
    منة عرفة
  • عرض 10 صورة
    منة عرفة تستمتع بعطلتها في جزر المالديف
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كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة منة عرفة صورا ومقاطع فيديو أثناء استمتاعها برحلتها في جزر المالديف وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت منة بعدد من الإطلالات المختلفة وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية التي حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكان آخر مشاركات منة عرفة في الدراما التليفزيونية بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز، والنجوم: كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، نيكول سابا، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

منة عرفة إنستجرام المالديف
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