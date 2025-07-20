علي البيلي يوجّه رسالة لمخرج "كتالوج" وليد الحلفاوي

كتبت- سهيلة أسامة:

وجّه الطفل علي البيلي رسالة شكر للمخرج وليد الحلفاوي، عبر حسابه على "إنستجرام"، ونشر مجموعة من الصور من كواليس تصوير مسلسل "كتالوج".

وكتب البيلي: "لديّ الكثير لأقوله لك، شكرًا على ثقتك بي ومنحي هذه الفرصة، كان هذا المشروع مليئًا بالتحديات، لكنك جعلت الجزء الأصعب ممتعًا وسهلًا، وأتطلع إلى المزيد من الأعمال الممتعة والهادفة معًا".

وتدور أحداث مسلسل "كتالوج" في إطار درامي يجمع بين الفكاهة والمشاعر، ويجسد محمد فراج دور "يوسف"، رجل تتوفى زوجته "أمينة" (ريهام عبدالغفور)، ويجد نفسه مسؤولًا عن تربية طفليه بمفرده.

وفي رحلته، يكتشف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية التي سجلتها زوجته قبل وفاتها لتساعده في تربية الأولاد، وكل فيديو يرشده لاستعادة علاقته بأطفاله، ويكتشف من خلالها قوة داخلية لم يكن يعلم بوجودها.

المسلسل من بطولة: محمد فراج، ريهام عبدالغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

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