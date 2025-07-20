كتبت- سهيلة أسامة:

حلّت الفنانة لبنى ونس ضيفة على برنامج "قعدة ستات" مع المذيعة مروة صبري، وتحدثت خلال اللقاء عن مشاعرها تجاه نجاح نجلها في مجال التمثيل.

وقالت لبنى: "بيوقفوني في الشارع ويقولولي يا حماتي. أنا ممتنة لله إن ابني ناجح، وإن بدايته كانت قوية، وإنه موهوب، ألف حمد وشكر ليك يا رب".

وأضافت: "أنا دايمًا بقوله حاجتين مهمين جدًا من أول ما عرفت إنه قرر يكون ده الكارير بتاعه، رغم إني كنت رافضة تمامًا، بس أنا بقول رأيي ومبفرضهوش على حد، قلتله لازم تبقى ممتن للموهبة اللي ربنا ادهالك، وإنه حط حب التمثيل في قلبك، وأوعى تتغر أو تحس إن مفيش زيك، لأن حب الناس واحترامهم ليك أهم وأغلى من أي حاجة ممكن توصلها".

يُذكر أن الفنانة لبنى ونس شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة"، إلى جانب نجلها الفنان الشاب يوسف عمر، والعمل من بطولة غادة عبدالرازق، محمد محمود، جوري بكر، وعمرو وهبة.

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