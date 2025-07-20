"فين باقي البنطلون".. إطلالات أحمد سعد المثيرة للجدل

كتب- مصطفى حمزة"

أثار المطرب أحمد سعد، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل، عقب الحفل الذي أحياه في الساحل الشمالي.

وتعرض أحمد سعد، لانتقادات بسبب إطلالته خلال الحفل، إذ ظهر مرتديًا قميصًا أبيض وأسود بأكمام طويلة، إلى جانب بنطال واسع وقصير.

وانقسمت آراء المتابعين حول إطلالته، وسخر البعض منها، وجاءت بعض التعليقات: "فين باقي البنطلون؟"، و"لما مراتك تغسل هدومك كلها وانت عندك حفلة.. فتضطر تلبس من دولابها".

حلق وقميص

وواجه المطرب، الانتقادات اللاذعة على منصات التواصل الاجتماعي، بسب ملابسه في أكثر من حفل، إذ ظهر خلال حفل له في جدة، مرتديا "بلوزة" سوداء، والذراعين لهم تصميم شفاف "شبكة"، بالإضافة إلى حلق في الأذن.

وزادت حدة الانتقادات، عقب ظهوره مرتديا الحلق، في حفل توزيع جوائز joy award، الذي أقيم في الرياض.

البدلة

وأطل أحمد سعد، في مارس 2024، في حفل له بالسعودية، مرتديا بدلة تمزج بين الألوان الأبيض والبرتقالي والأحمر مصنوعة من خامة الكريب ستان، من بنطلون واسع، وقميص مرسوم عليه شكل شفايف وفاكهة الكرز، وهو ما عرضه للهجوم.

وقدم المطرب أحمد سعد، بمشاركة المطربة روبي، أحدث ديو جمعهما "تاني"، خلال الحفل الذي أحياه في مراسي بالساحل الشمالي.