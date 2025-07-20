10 نوفمبر.. وائل جسار وعبير نعمة يشاركان في إحياء حفل غنائي بدبي

كتبت - نوران أسامة:

يستعد الفنان اللبناني وائل جسار لإحياء حفل غنائي ضخم بمشاركة الفنانة اللبنانية عبير نعمة، وذلك يوم 10 نوفمبر المقبل في دبي.

وروجت الشركة المنظمة للحفل من خلال طرح البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ليلة من العمر بانتظاركم مع الفنانَين وائل جسّار وعبير نعمة في دبي أوبرا".

وكان آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية "100 إحساس"، من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع وميكساج أحمد عبدالسلام.

أما الفنانة عبير نعمة، فكان آخر أعمالها أغنية "من بعدك"، وهي من كلمات وألحان وتوزيع جاد عبيد، ومن إنتاج شركة Universal Music MENA.

اقرأ أيضًا:

عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ"بابا" في حفل الساحل الشمالي

نادين نجيم جريئة وداليا البحيري أمام البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

"تستحق كل الشكر".. محسن منصور يتغزل في زوجته على الهواء