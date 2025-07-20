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فيفي عبده ترقص على أغنية "مكسرات" لـ أحمد سعد أمام البحر (فيديو)

12:57 م الأحد 20 يوليو 2025

الفنانة فيفي عبده

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها مقطع فيديو من أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي.

وظهرت فيفي في الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وهي ترقص على أنغام أغنية "مكسرات" للفنان أحمد سعد، وسط أجواء مبهجة على الشاطئ.

وعلّقت على الفيديو قائلة: "صباح المكسرات من الساحل الشمالي".

ويُذكر أن فيفي عبده شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "العتاولة 2"، والذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، وأمير صلاح الدين، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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فيفي عبده أغنية مكسرات أحمد سعد البحر الساحل الشمال
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