كتبت - نوران أسامة:

أبدى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي اعتراضه الشديد على الاستعانة ببعض صناع المحتوى ومشاهير (السوشيال ميديا)، في مجال التمثيل، موضحا "مش هنسيب المهنة للي مالوش فيها".

وقال خلال لقائه مع قناة "العربية": "أنا مش عامل القرار عشان أعمل عليه استفتاء، يعني أنا مش عامله للاستفتاء".

وتابع: "إحنا ما رحناش درسنا وادينا عمرنا في المهنة، عشان في الآخر نسيبها لمشاهير التيك توك، لأني بدافع عن المهنة، لن تكون المهنة مهنة من لا مهنة له، أنت ما يرضيكش نبقى مستلمين مصر هوليوود الشرق ونفرط فيها، مصر أم كلثوم، وعبدالحليم، وعبدالوهاب، مصر فاتن حمامة، وشادية، وأحمد زكي، وعادل إمام، ومحمود عبدالعزيز".

وأضاف: "عظماء التيك توك عايز تجيبهم هتدفع مليون جنيه، إنت بتجيبهم ليه، عملوا النقابات ليه، وعملوا معاهد فنية ليه، طب ما نلغي النقابة، إيه رأيك في إلغاء النقابة وإلغاء المعاهد الفنية، مش ده أحسن، مش ده أريح".

واستكمل: "أنا لما باخد قرار يا فندم باسم النقابة، مش باخده عشان أعمل عليه استفتاء. ده عاجب مين ومش عاجب مين، اللي بيحرّكني مش السوشيال ميديا، اللي بيحرّكني ضميري والأمانة اللي في رقبتي أنا وزمايلي، ده اللي بيحرّكني، أنا مسجّل موقف، وأنا سجلت موقفي، أنا أدافع عن مهنتي، هل حضرتك تقبل إن بتوع التيك توك دول يشتغلوا مذيعين مع حضرتك".

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