كتبت - نوران أسامة:

أشعل الفنان عمرو دياب أجواء حفله الأخير في الساحل الشمالي، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، ولفت الأنظار بموقف جمعه بالفنان محمد مدحت مؤلف موسيقى مسلسل "أشغال شقة".

ونشر الفنان هشام ماجد مقطع فيديو من الحفل، ظهر فيه عمرو برفقة مدحت، وأشاد عمرو دياب به قائلًا: "ده مزيكاتي كبير، وهو اللي عامل مزيكا مسلسل أشغال شقة".

ويُذكر أن مسلسل "أشغال شقة جدًا" عُرض في رمضان 2025، بطولة هشام ماجد، مصطفى غريب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبدالوهاب، وتأليف خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

اقرأ أيضًا:

ليلى علوي تستعيد ذكرياتها.. وتعلق: "يمكن اللحظة عدّت بس الإحساس بيها عمره ما غاب"

قبل طرحه اليوم.. تفاصيل ألبوم آمال ماهر

عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ"بابا" في حفل الساحل الشمالي