دانا حمدان تهنئ تامر حسني على ألبومه الجديد "لينا معاد"

كتبت - سهيلة أسامة:

هنأت الفنانة دانا حمدان، النجم تامر حسني على ألبومه الجديد "لينا معاد"، وذلك عبر منشور شاركته مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت دانا صورة جمعتها مع تامر حسني والفنانة نسرين أمين والفنانة مي سليم، وعدد من صديقاتها، خلال قضاء إجازتهم في الساحل الشمالي.

وأعربت عن إعجابها بالألبوم وكتبت: "مبروك على الألبوم الجديد".

يُذكر أن ألبوم "لينا معاد" يضم 15 أغنية، بينها: "يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم تاني، لينا معاد، هو ده، حبيبي تقلان، الذوق العالي، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي، ملكة جمال الكون".

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