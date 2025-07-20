قبل طرحه اليوم.. تفاصيل ألبوم آمال ماهر

كتب- مصطفى حمزة:

تستعد المطربة آمال ماهر، لطرح أغاني ألبومها "خبر عاجل"، في السادسة مساء اليوم الأحد.

وقامت آمال، بإنتاج الألبوم من خلال شركتها الخاصة "clever"، ويضم 10 أغاني، هي "حاجة غير"، من كلمات نادر عبدالله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"عقدة حياته" من كلمات نادر عبدالله، وألحان نور عز العرب، وتوزيع علي شاكر، و"خبر عاجل"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان مدين، وتوزيع توما.

ويضم أيضا: "رقم واحد" من كلمات نادر عبدالله، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد أمين، "مضمونة" من كلمات أحمد المالكي، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، و"يا جبروتك" من كلمات عليم، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، و"لو لينا عمر" من كلمات نادر عبدالله، وألحان محمدي، وتوزيع مادي، "إتراضيت" من كلمات أحمد المالكي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، و"نسيت إسمي" من كلمات نادر عبدالله، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"ليه سكتّوا" من كلمات نادر عبدالله، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبدالفتاح.

وكانت المطربة آمال ماهر أحيت بمشاركة المطرب وائل كفوري، قبل أيام حفلا كبيرا في مراسي بالساحل الشمالي.