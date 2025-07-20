بالصور| حنان ماضي تعيد لجمهور المسرح المكشوف الحنين لحقبة التسعينيات

كتبت- منى الموجي:

أحيت المطربة حنان ماضي حفلا على المسرح المكشوف، ضمن فعاليات صيف الأوبرا 2025 الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام.

انتقلت حنان بالجمهور إلى حقبة تسعينيات القرن الماضي، وقدمت مجموعة من أشهر الأغاني، بينها: إسكندرية الصبية، كان وكان، كسبنا مشاعرنا، عدى الهوا، عصفور المطر، مين هي، شباك قديم، اللقاء الثاني، يا غريب، على نار هادية، البحر بيخطفني.

كما غنت: قصة الأمس، مافيش في الأغاني، سرسب، ليه ما أعرفش، ليلة عشق، شدي الضفاير، المال والبنون وتتر المسلسل الإذاعي سيدة الدارين .

جاء الحفل في إطار خطط وزارة الثقافة لإعادة توثيق صلة الأجيال الجديدة بالفنون الجادة التي تُعد جزء من ملامح الريادة الحضارية المصرية .