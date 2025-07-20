عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ"بابا" في حفل الساحل الشمالي

كتب- هاني صابر:

تألق النجم عمرو دياب، ليلة أمس في حفله الغنائي الذي قدمه لصالح إحدى الشركات العقارية بمنطقة سيدي حنيش بالساحل الشمالي.

وقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياته على مدار ساعتين وسط تفاعل كبير من الحضور .

وكعادته صعد الهضبة إلى المسرح على أنغام أغنية يا أنا يا لأ، وتوالت الأغنيات، حيث قدم بحبه، لو اتساب، قمرين، وغلاوتك، وميدلي من العالم الله ونور العين وليلي نهاري.

وتفاعل الجمهور مع أغنيات ألبوم الهضبة الجديد "ابتدينا" حيث غنوا معه أغنيتي خطفوني، وشايف قمر ، وتألق عمرو دياب في غناء أغنية بابا بناء على طلب جمهوره حيث قدمها لهم بنسخة شرقية على إيقاعات فرقته الموسيقية.

يذكر أن، عمرو دياب يستعد لاحياء حفل كبير يوم ١ أغسطس ضمن فاعليات مهرجان العلمين .