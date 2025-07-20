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بالصور | إلهام شاهين ترقص مع إلهام صفي الدين وتعلق: "أمورتي الحلوة بقت طعمة"

10:03 ص الأحد 20 يوليو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    لحظات حب ورقص تجمع الهام شاهين والهام صفي الدين (2)
  • عرض 11 صورة
    لحظات محبة تجمع الهام شاهين والهام صفي الدين (2)
  • عرض 11 صورة
    الهام شاهين ترقص مع الهام صفي الدين ابنة شقيقتها (6)
  • عرض 11 صورة
    لحظات محبة تجمع الهام شاهين والهام صفي الدين (1)
  • عرض 11 صورة
    الهام شاهين ترقص مع الهام صفي الدين ابنة شقيقتها (3)
  • عرض 11 صورة
    الهام شاهين ترقص مع الهام صفي الدين ابنة شقيقتها (1)
  • عرض 11 صورة
    الهام شاهين ترقص مع الهام صفي الدين ابنة شقيقتها (2)
  • عرض 11 صورة
    إلهام شاهين وابنة شقيقتها الهام صفي الدني
  • عرض 11 صورة
    لحظات حب ورقص تجمع الهام شاهين والهام صفي الدين (1)
  • عرض 11 صورة
    الهام شاهين ترقص مع الهام صفي الدين ابنة شقيقتها (5)
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كتب - معتز عباس:

خطفت النجمة إلهام شاهين والفنانة إلهام صفي الدين أنظار المتابعين على السوشيال ميديا.

ونشرت إلهام شاهين، صورًا مميزة تجمعها بـ ابنة شقيقتها إيناس عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، يظهر فيها الثنائي وهما ترقصان سويًا.

ووجهت إلهام شاهين، رسالة لـ ابنة شقيقتها: "أمورتي الحلوة بقت طعمة ولها سحر جديد .. لها خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد".

يُذكر أن إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.

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إلهام شاهين إلهام صفي الدين السوشيال ميديا إنستجرام إلهام شاهين
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