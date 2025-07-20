كتب - معتز عباس:

خطفت النجمة إلهام شاهين والفنانة إلهام صفي الدين أنظار المتابعين على السوشيال ميديا.

ونشرت إلهام شاهين، صورًا مميزة تجمعها بـ ابنة شقيقتها إيناس عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، يظهر فيها الثنائي وهما ترقصان سويًا.

ووجهت إلهام شاهين، رسالة لـ ابنة شقيقتها: "أمورتي الحلوة بقت طعمة ولها سحر جديد .. لها خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد".

يُذكر أن إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.

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