"تستحق كل الشكر".. محسن منصور يتغزل في زوجته على الهواء

كتب - معتز عباس:

قال الفنان محسن منصور بأن زوجته شريك أساسي في استقرار حياته الأسرية والمهنية، مؤكدًا أن أدوارها لا تقل أهمية عن أداء أي بطل أو فنان، فهي الداعم الحقيقي له في الأوقات الصعبة والشدائد.

وفي حديثه لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "سي بي سي"، كشف منصور أن زوجته واجهت معه تحديات مختلفة، بدءًا من معارضة أهلها لزواجهما خشية أن تكون شخصيته الحقيقية مطابقة لأدواره الشريرة على الشاشة.

وأضاف: "جات علينا لحظات صعبة، مكنش فيه فلوس، ولا إيجار، ولا حتى أكل وكنت لسه مخلص فيلم عمر 2000 وبعدها وقفت فترة طويلة لكن هي شالت البيت كله، بكل صبر وكفاح".

وشارك في فيلم "الدشاش" الفنان محسن منصور، بطولة الفيلم، خالد الصاوي ، باسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي ، نسرين أمين، و أحمد الرافعي، و من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج المنتج محمد رشيدي.

فيلم "الدشاش" شاركت في بطولته النجمة زينة، التي تعود للتعاون مع النجم محمد سعد ، بعد 16 عام، من مشاركته معه في فيلم "بوشكاش"، الذي عرض عام 2008.

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