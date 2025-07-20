بـ"فستان جريء".. أحدث جلسة تصوير لـ جوري بكر والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة جوري بكر المتابعين على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير، خلال قضاء إجازة الصيف.

ونشرت جوري، صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل مميز، نال إعجاب الجمهور.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "يا جوري يا قمر"، "منورة يا قمر"، "كفاية حلاوة"، "عسل وزي القمر".

يذكر أن الفنانة جوري بكر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة"، بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن أبو الروس، داليا شوقي، ويوسف عمر، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.

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