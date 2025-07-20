"حظي حلو".. ماذا قال محسن منصور عن العمل مع الزعيم عادل إمام؟

كتب - معتز عباس:

قال الفنان محسن منصور إن الزعيم عادل إمام يمثل مدرسة فنية متفردة، مضيفًا أنه تعلم منه أشياء كثيرة على رأسها التلقائية في الأداء.

وأضاف "منصور" في لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "سي بي سي"، أنه عمل مع الزعيم في أكثر من عمل فني، وهي مسلسلي العراف وفلانتينو، متابعًا: "استمتعت جدًا مع المخرج رامي إمام، واستفدت من كل لحظة كان فيها بجواره".

وأكد أن الموهبة وحدها لا تكفي، بل لا بد من الاستمرارية والاجتهاد، كما فعل الكبار.

وصرح الفنان محسن منصور خلال استضافته عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا": "حظي حلو أوي أني اشتغلت مع النجم يحيى الفخراني في عتبات البهجة، واشتغلت مع النجم الراحل محمود ياسين، واشتغلت مع النجم نور الشريف، وليا الشرف اشتغلت مع محمود عبدالعزيز في باب الخلق".

فيلم "الدشاش" تشارك في بطولته النجمة زينة، التي تعود للتعاون مع النجم محمد سعد ، بعد 16 عام، من مشاركته معه في فيلم "بوشكاش"، الذي عرض عام 2008.

ويشارك في بطولة الفيلم، خالد الصاوي ، باسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي ، نسرين أمين، و أحمد الرافعي، و من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج المنتج محمد رشيدي.

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