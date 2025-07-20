إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ أنغام توجه رسالة مؤثرة لجمهورها بحفل العلمين بعد أزمتها الصحية، نسرين طافش تنشر صورًا من أمام الكعبة، الفنان محسن منصور على الهواء لهذا السبب، زينة ترقص في الساحل الشمالي على أغنية "بابا" لـ عمرو دياب، ابنة أسما شريف منير تخوض تجربة التمثيل لأول مرة في كتالوج ووالدتها تعلق، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: