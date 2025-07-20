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حدث بالفن | رقص هيدي كرم وزينة في الساحل وتعليق أنغام على أزمتها الصحية

12:05 ص الأحد 20 يوليه 2025
حدث بالفن | رقص هيدي كرم وزينة في الساحل وتعليق أنغام على أزمتها الصحية

النشرة الفنية

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إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ أنغام توجه رسالة مؤثرة لجمهورها بحفل العلمين بعد أزمتها الصحية، نسرين طافش تنشر صورًا من أمام الكعبة، الفنان محسن منصور على الهواء لهذا السبب، زينة ترقص في الساحل الشمالي على أغنية "بابا" لـ عمرو دياب، ابنة أسما شريف منير تخوض تجربة التمثيل لأول مرة في كتالوج ووالدتها تعلق، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

مي سليم تامر حسني زينة رضا الساحل الشمالي ويزو ابنة أسما شريف إليسا هيدي كرم محسن منصور أسماء جلال نسرين طافش أنغام

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