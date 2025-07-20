إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

نانسي عجرم

ظهرت المطربة نانسي عجرم، بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حيث يوجد الحب.. يوجد السحر".

داليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري، صورًا لها بإطلالة جريئة، خلال استمتاعها بإجازة الصيف أمام البحر، وذلك عبر حسابها على موقع إنستجرام.

نادين نسيب نجيم

خطفت الفنانة نادين نسيب نجيم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت: "مبروك سيليو وزين".

ليلى أحمد زاهر

ظهرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ميرنا نور الدين

ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

محمد سامي

نشر المخرج محمد سامي، صورة له من أحدث ظهور بـ "فورمة رياضية" جديدة، عبر حسابه على إنستجرام.

رضوى الشربيني

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مايا نصري

خطفت الفنانة مايا نصري الأنظار، من ظهورها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك من أحدث ظهور لها.

ماجي بوغصن

نشرت الفنانة ماجي بوغصن، صورًا ظهرت فيها بإطلالة جريئة لها، وهي ممسكة "بوكيه ورد"، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

منة عرفة

خطفت الفنانة منة عرفة أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها في جزر المالديف، أثناء قضاء إجازة الصيف.