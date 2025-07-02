"كلب السقا أهو".. كيف رد أحمد فهمي على معجب أحرجه في الشارع؟

كتب- هاني صابر:

علق الفنان أحمد فهمي، على موقف محرج تعرض له بالشارع من قبل معجب خلال شراءه ملابس.

وقال أحمد فهمي، ببرنامج "Gossips": "واقف بشتري هدوم، والناس بتقابلني بحب، وألاقيهم يقولولي (كلب السقا أهو).. هم مكنوش يعرفوا وقتها إن اسمي أحمد فهمي، ومكنتش عارف اللي قال كدة أتصور معاه ولا أشتمه ولا أعمل إيه، والسقا مؤخرا اشترى كلب بجد".

من جانبه، قال النجم أحمد السقا عن أول لقاء جمعه مع أحمد فهمي: "أنا بتعامل بقلبي ودخلتي على أي حد.. لو فيه حد هيبقى غلطان مش هيبقى أنا وده مبدئي في حياتي، وأول معرفتي بأحمد فهمي خدته بالحضن وعرفت إنه غلبان زي حالاتي وابن حلال".

يذكر أن، أحمد فهمي وأحمد السقا يعرض لهما حاليا في السينمات فيلم "أحمد وأحمد".

الفيلم تدور أحداثه عن أجواء أكشن كوميدية تدور ويُظهر البرومو حادث سير يتعرض له "السقا"، ويدخل بسببه المستشفى، ويصاب بفقدان للذاكرة.

يشارك في بطولة الفيلم جيهان الشماشرجي وغادة عبدالرازق وطارق لطفي، وحاتم صلاح، وعلي صبحي، وسامي مغاوري، ومن إخراج أحمد نادر جلال.