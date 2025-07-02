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ثراء جبيل تعلن حملها وتنتظر مولودها الأول

10:55 م الأربعاء 02 يوليه 2025
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    ثراء جبيل
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كتب- معتز عباس:

أعلنت الفنانة ثراء جبيل، عن حملها وانتظارها لمولودها الأول من زوجها مختار الديناري.

ونشرت ثراء جبيل، صورا عبر حسابها على "إنستجرام" أظهرت حملها، وعلقت: "معجزتنا الصغيرة في الطريق.. الخطوات الأولى نحو الأمومة".

يذكر أن، ثراء جبيل كانت قد أعلنت في 28 ديسمبر 2023، عن زواجها رسميًا من الممثل الشاب مختار الديناري، وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت: "بعد ما مختار جاتله منحة فولبرايت وعشان هيقعد سنتين قررنا نتجوز في أمريكا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي.. في الكريسماس ٢٥\١٢\٢٠٢٣.. وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر".

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