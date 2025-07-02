صور مؤثرة.. ليلى أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدتها وتوجه رسالة لها

كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، بعيد ميلاد والدتها هدى الزاهر، موجهة رسالة لها.

ونشرت ليلى زاهر، صور لها مع والدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كلُّ ما فيا من خيرٍ بدأ بكِ.. عيد ميلاد سعيد للمرأة التي وهبتني كلَّ شيء، قلبي وقوتي ومنزلي.. أحبُّكِ أكثر مما توصفه الكلمات".

جدير بالذكر أن ليلى زاهر شاركت في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، محمد محمود، انتصار، أحمد فهيم، إخراج ياسمين أحمد كامل.

واحتفلت "ليلى" في شهر أبريل الماضي بزفافها على الفنان هشام جمال، وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.