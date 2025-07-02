كتب- هاني صابر:

بدأ منذ قليل، عزاء المطرب الشعبي الشاب أحمد عامر وسط صدمة من نجوم وصناع الأغنية الشعبية.

ودخل شقيق "عامر" في نوبة بكاء بمجرد استقباله واجب العزاء في مسقط رأسه وسط حضور نجوم الأغنية وصناع الموسيقى.

وجاء بين الحضور لمراسم العزاء الفنان رضا البحراوي ومحمود الليثي وحمو بيكا وشحتة كاريكا.

وكان شقيق المطرب الشاب، قد انهار منذ اللحظات الأولى لتشييع الجثمان، وسط تزاحم جمهور وأصدقاء المرطب الراحل.

وشيعت جنازة أحمد عامر، بعد صلاة الظهر إلى مثواه الأخير، وذلك بعد أن تقرر عدم نقله إلى مسقط رأسه بالمنصورة ودفنه بالغربية.