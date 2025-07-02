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بالصور.. انهيار شقيق المطرب أحمد عامر في العزاء بحضور نجوم الأغنية الشعبية

09:43 م الأربعاء 02 يوليو 2025
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  • عرض 12 صورة
    انهيار شقيق المطرب أحمد عامر
  • عرض 12 صورة
    عزاء أحمد عامر بالغربية
  • عرض 12 صورة
    عزاء أحمد عامر بالغربية
  • عرض 12 صورة
    عزاء أحمد عامر بالغربية
  • عرض 12 صورة
    بكاء وتأثر الحضور في عزاء أحمد عامر
  • عرض 12 صورة
    بكاء أصدقاء المطرب الراحل أحمد عامر
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    أحمد عامر
  • عرض 12 صورة
    جنازة أحمد عامر (21)
  • عرض 12 صورة
    جنازة أحمد عامر (18)
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    جنازة أحمد عامر (13)
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    جنازة أحمد عامر (19)
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كتب- هاني صابر:

بدأ منذ قليل، عزاء المطرب الشعبي الشاب أحمد عامر وسط صدمة من نجوم وصناع الأغنية الشعبية.

ودخل شقيق "عامر" في نوبة بكاء بمجرد استقباله واجب العزاء في مسقط رأسه وسط حضور نجوم الأغنية وصناع الموسيقى.

وجاء بين الحضور لمراسم العزاء الفنان رضا البحراوي ومحمود الليثي وحمو بيكا وشحتة كاريكا.

وكان شقيق المطرب الشاب، قد انهار منذ اللحظات الأولى لتشييع الجثمان، وسط تزاحم جمهور وأصدقاء المرطب الراحل.

وشيعت جنازة أحمد عامر، بعد صلاة الظهر إلى مثواه الأخير، وذلك بعد أن تقرر عدم نقله إلى مسقط رأسه بالمنصورة ودفنه بالغربية.

انهيار شقيق المطرب أحمد عامر وفاة المطرب أحمد عامر عزاء المطرب أحمد عامر أحمد عامر
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