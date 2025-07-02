كتب- مروان الطيب:

تستعد عدد من شركات الإنتاج لطرح عدد من أعمالها السينمائية للمنافسة على شباك التذاكر ضمن موسم الصيف، وتتنوع هذه الأعمال ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي والعائلي، والتي يتعاون خلالها نخبة من نجوم السينما المصرية.

ويتضمن هذا التقرير أبرز أفلام شهر يوليو:

أحمد وأحمد

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أحمد الذي يقرر العودة إلى مصر للاستقرار بعد سنوات من الغربة، ولكن سريعًا تتعطل خططه حينما يُصاب خاله (أحمد) في حادث غامض ويفقد الذاكرة، ويكتشف سر خاله الصادم، ويقوم ببطولة الفيلم أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، رشدي الشامي، حاتم صلاح، تأليف أحمد درويش و محمد عبدالله سامي، إخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر عرضه في السينمات يوم الأربعاء 2 يوليو.

درويش

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الأكشن، وتدور الأحداث في فترة الأربعينيات حول رجل محتال صاحب شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ثم يتحول عن طريق الصدفة إلى بطل شعبي، وتنقلب بعدها حياته رأسا على عقب، ويشارك ببطولة الفيلم كل من عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى غريب، تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، ومن المقرر عرضه يوم 16 يوليو.

الشاطر

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول دوبلير مختص في تجسيد المشاهد الخطيرة للنجوم المشاهير، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل سبب طبيعة وظيفته، ويشارك ببطولة الفيلم كل من أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، محمد القس، تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر عرض الفيلم يوم 10 يوليو.

الجواهرجي

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته، ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد هنيدي، منى زكي، أحمد صلاح السعدني، لبلبة، ويمثل الفيلم إعادة تعاون بين هنيدي ومنى زكي بعد غياب منذ آخر ظهور لهما معا من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998، ومن المقرر عرضه بالسينمات يوم 30 يوليو.

روكي الغلابة

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويا للعديد من المواقف الكوميدية المشوقة، ويشارك ببطولة الفيلم كل من دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد ثروت، تأليف كريم يوسف وندى عزت، إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر عرضه يوم 30 يوليو.