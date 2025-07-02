كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة إيمان العاصي، الأنظار إليها بإطلالة صيفية جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف بصحبة ابنتها.

ونشرت إيمان، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "هوت شورت"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وظهرت إيمان العاصي في الصور بصحبة ابنتها أمام البحر خلال استمتاعهما بإجازتهما الصيفية.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل أوي، برنسيسة، إيمان القمر، حلوة أوي، سكر، بنتك عسل زيك".

يذكر أن، آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "برغم القانون" بطولة رحاب الجمل، وليد فواز، إيهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، حمزة العيلي، وآخرون، من إخراج شادي عبد السلام.