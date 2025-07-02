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أحدث ظهور لـ أروى جودة.. وياسر جلال: "العروسة" (صورة)

07:04 م الأربعاء 02 يوليو 2025

الفنانة أروى جودة

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة أروى جودة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

ونشرت أروى جودة، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساء الخير".

وتفاعل مع تدوينتها عدد من الفنانين، حيث كتب ياسر جلال "العروسة أهيه". وعلقت سلمى أبو ضيف بإيموجي "قلوب".

فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي "قمر تبارك الله، قمر، أحلى أروى، عسل، العروسة".

واحتفلت أروى جودة بعقد قرانها على زوجها رجل الأعمال الإيطالي في يناير الماضي 2025.

يذكر أن، أروى جودة عرض لها مؤخرًا مسلسل "ساعته وتاريخه" ودارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، ومن تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.

اروى جودة

أروى جودة على إنستجرام الفنانة أروى جودة أحدث ظهور لأروى جودة
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