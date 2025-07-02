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بإطلالة صيفية جريئة.. أحدث ظهور لـ هيدي كرم والجمهور يعلق (صور)

06:28 م الأربعاء 02 يوليه 2025
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  • عرض 4 صورة
    هيدي كرم
  • عرض 4 صورة
    هيدي كرم
  • عرض 4 صورة
    هيدي كرم
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة صيفية جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت هيدي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حرارة الصيف وإيقاع جريء".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة الجميلات، ملكة، القمر كله، حلوة، عسل أوي".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

الفنانة هيدي كرم هيدي كرم على إنستجرام هيدي كرم بإطلالة صيفية
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