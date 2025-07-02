إعلان

نوال الزغبي تحيي حفلًا غنائيًا في الأردن 17 يوليو المقبل

06:02 م الأربعاء 02 يوليو 2025

الفنانة نوال الزغبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي ضخم في الأردن، يوم 17 يوليو 2025، وذلك على خشبة مسرح المدرج الروماني بالعاصمة عمّان.

وروجت الجهة المنظمة للحفل من خلال نشر البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق الحساب: "تلتقي شمس الأغنية العربية نوال الزغبي بجمهورها الأردني في ليلة استثنائية يوم 17 يوليو، على مسرح المدرج الروماني – عمّان".

يُذكر أن نوال الزغبي أطلت على جمهورها في رمضان 2025 من خلال مشاركتها في برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، الذي قدّمه الفنان رامز جلال على قناة MBC مصر، حيث شاركت في بعض الحلقات بخداع الضيوف من مشاهير الفن والرياضة.

حفل نوال الزعبي بالأردن

اقرأ أيضًا:

نورهان تقدم حفل ختام أنشطة المهرجان القومي للمسرح بالإسكندرية

عمرو دياب في مواجهة محمد منير تفاصيل منافسة 4 نجوم على طرح أغانيهم غدا

حسن شاكوش ينعى أحمد عامر: "هتوحشني أوي يا أخويا"

الفنانة نوال الزغبي حفل نوال الزغبي بالأردن مسرح المدرج الروماني بالعاصمة عمان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
أسدل الستار.. البرلمان يقر نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل