نوال الزغبي تحيي حفلًا غنائيًا في الأردن 17 يوليو المقبل

كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي ضخم في الأردن، يوم 17 يوليو 2025، وذلك على خشبة مسرح المدرج الروماني بالعاصمة عمّان.

وروجت الجهة المنظمة للحفل من خلال نشر البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق الحساب: "تلتقي شمس الأغنية العربية نوال الزغبي بجمهورها الأردني في ليلة استثنائية يوم 17 يوليو، على مسرح المدرج الروماني – عمّان".

يُذكر أن نوال الزغبي أطلت على جمهورها في رمضان 2025 من خلال مشاركتها في برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، الذي قدّمه الفنان رامز جلال على قناة MBC مصر، حيث شاركت في بعض الحلقات بخداع الضيوف من مشاهير الفن والرياضة.

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